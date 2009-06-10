Срочно задачку на с++

Здравствуйте, срочно до 10,00 по Москве нужна задачка на с++:

расстановка 8 ферзей на доске( чтоб друг друга не били);

нужно сделать её в 2 варинтах(слегка отличных друг от друга) + к каждому варианту описание, что, как и почему работает.

пишите цену и координаты!! кто не сможет дать гарантии что успеет прошу зря не беспокоить!!