Натенуть дизайн на joomla

Есть сверстанный резиновый макет сайта вверху идет серия логотипов и при нажатии на стрелочки переход к следующим/предыдущим..нужно сделать этот же самый элемент с нуля, но чтобы блок расширялся горизонтально и при зуммировании не глючил. ...