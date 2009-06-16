Скрипт формы заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен35 заявок458 просмотров

Требуется скрипт, форма заказа.

Как должен работать -

Заполняются определенные данные, после чего отправляются на e-mail и возможно сохраняются куда-нибудь в базу.

Скрипт должен быть желательно небольшим, php.

Для упрощения понимания во время обсуждения приведу пример на другом сайте.

Пишите в ЛС.

Бюджет небольшой, не определен.

PHP
16 лет назад
maxum
35 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
16 лет назад
$20
1 день
Сотрудничество с исполнителем оцениваю как положительное, планирую заказывать скрипты и в дальнейшем.
Хороший заказчик. Правильно сформулировал задание. Оплата поступила сразу после сдачи проекта. Надеюсь еще будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
16 лет назад