Интереснейший проект видео в онлайне (red5 - FMS)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок587 просмотров

Очень интересный и современный проект по организации видео трансляций в онлайне на базе RED5 (flash media server). Долгосрочное сотрудничество, возможно разделение задач на нескольких исполнителей.

Обязательно: знание технологии построение приложения на базе red5.

16 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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