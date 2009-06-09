Подключение Робокассы на IPB 2.3.6

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Закрыт5 заявок193 просмотра

Доброй ночи всем фрилансерам.

Нужно подключить Робокассу к форуму - чтобы человек с ее помощью мог пополнить свой виртуальный счет на форуме. Если еще точнее - при пополнении через робокассу должен учитываться id того кто пополняет и в определенную таблицу добавляются очки. Думаю понятно о чем я. Просьба писать цены, сроки и контакты. Предложения скрыты. В личку спамить не нужно.

P.S.: Обязательно нужна инструкция по измненениям файлов. Форум у меня не один.

16 лет назад
L-7
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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