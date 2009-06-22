Разработка калькулятора стоимости с формами заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок288 просмотров

Требуется разработать калькулятор стоимости с формами заказа.

PHP + Ajax

Подробности на advertising.belhost.by

Данные и настройки для форм берутся из файла ini или xml где прописываются все данные по расчетам. Если это эффективней, то можно использовать MySQL. Скрипту разрешается только чтение файла directmail.ini. directmail.ini изменяется вручную администратором. В файле указываются неактивные и скрытые элементы формы. После нажатия на кнопку «заказ» все введенные данные присылаются на e-mail администратора со всеми вложенными файлами. В теме письма устанавливается номер заказа. Пользователю отображается номер его заказа, количество писем, дополнительные параметры заказа, стоимость заказа, ссылка на оплату webmoney и сообщение, что будет выслана счет-фактура на указанный факс и заказ будет исполнен в течении 3-х дней с момента оплаты, по всем вопросам звоните по телефону…. Эти данные присылаются ему на e-mail, если он указан в данных заказчика.

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
Tomash
49 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный заказчик. Несмотря на то, что мы слегка затянули срок, отнесся с пониманием. Расчитываем и на дальнейшее сотрудничество.
GuHnI
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

prospect-studio
Prospect 
125 лет
21 год в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
GuHnI
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад