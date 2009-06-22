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Разработка калькулятора стоимости с формами заказа
Требуется разработать калькулятор стоимости с формами заказа.
PHP + Ajax
Подробности на advertising.belhost.by
Данные и настройки для форм берутся из файла ini или xml где прописываются все данные по расчетам. Если это эффективней, то можно использовать MySQL. Скрипту разрешается только чтение файла directmail.ini. directmail.ini изменяется вручную администратором. В файле указываются неактивные и скрытые элементы формы. После нажатия на кнопку «заказ» все введенные данные присылаются на e-mail администратора со всеми вложенными файлами. В теме письма устанавливается номер заказа. Пользователю отображается номер его заказа, количество писем, дополнительные параметры заказа, стоимость заказа, ссылка на оплату webmoney и сообщение, что будет выслана счет-фактура на указанный факс и заказ будет исполнен в течении 3-х дней с момента оплаты, по всем вопросам звоните по телефону…. Эти данные присылаются ему на e-mail, если он указан в данных заказчика.
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