Усановить макет на CMS

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Завершен13 заявок282 просмотра

Не джумла, макет приложен

Joomla
16 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$70
3 дня
Отличная работа. Были сложности с ТЗ с нашей стороны - исполнитель отнесся с пониманием. Отличная совместная работа. Поразил оперативностью связи и отзывчивости. Рекомендую для работ по верстке и установки CMS.
Сотрудничеством доволен. Были неточности с ТЗ, но обо всем договорились без лишних вопросов, работа оплачена. Ринат - серьйозный и ответственный человек, которому можно доверять.

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

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