Нужно создать програму для пролистования PDF

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Закрыт6 заявок164 просмотра

Нужно создать программу для пролистования PDF каталогов.

Так как здесь - http://www.gerardafrica.com/brochures/brochure_detail.aspx?bid=41

Так нужно будет сделать 3 брошюры примерно по 30 страниц и 1 на 4 страницы.

16 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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