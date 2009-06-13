Исправить некоторые замечания. Сайт на CMS Joomla!

Уважаемые веблансеры!

Кто хочет получить хороший отзыв + немного заработать, пожалуйста оставляйте свои заявки.

Итак, сайт http://novostroyki-irk.ru/

1) Убрать префикс "id (объекта) -" в url-адресе со всех страниц на сайте.

Ошибка: http://novostroyki-irk.ru/builders/35-vostsibstroi.html

Надо: http://novostroyki-irk.ru/builders/vostsibstroi.html

2) http://novostroyki-irk.ru/component/jea/?task=search&id=13

При переключении на второе фото появляется большой отступ от описания. Надо его убрать для всех подобных фотографий.

3) http://novostroyki-irk.ru/builders.html

Исправить отображение подписей к количеству объектов: не (2 материал) а (2 объекта строительства), с учетом склонений.

4) http://novostroyki-irk.ru/builders/35-vostsibstroi.html

Убрать "Фильтр по заголовку" и "Количество строк" ....

Вместо "Заголовок материала" написать "Наименование объекта строительства".

5) Если есть карта сайта в виде дерева, как в проводнике, то поставить по быстрому.

6) http://novostroyki-irk.ru/newbuildings.html

Убираем таблицу результатов, вместо нее бронируем место под текст.

7) http://novostroyki-irk.ru/index.php?option=com_jea&task=search

Убрать отображение поля "Иркутск," в столбце "Адрес".

Сделать так, чтобы в верхней строке писался район (поле район из БД), а в нижней адрес (поле адрес из БД).

Вот пожалуй и все. Удачи!