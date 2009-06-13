Имеется таблица mySQL. В ней есть несколько полей.Задача - следующая - при запуске скрипта - значения из всех полей id копируются в соответствующие поля url. Вот и все. Задача очень простая. Предпочтение меньшей цене.
Исправить некоторые замечания. Сайт на CMS Joomla!
Уважаемые веблансеры!
Кто хочет получить хороший отзыв + немного заработать, пожалуйста оставляйте свои заявки.
Итак, сайт http://novostroyki-irk.ru/
1) Убрать префикс "id (объекта) -" в url-адресе со всех страниц на сайте.
Ошибка: http://novostroyki-irk.ru/builders/35-vostsibstroi.html
Надо: http://novostroyki-irk.ru/builders/vostsibstroi.html
2) http://novostroyki-irk.ru/component/jea/?task=search&id=13
При переключении на второе фото появляется большой отступ от описания. Надо его убрать для всех подобных фотографий.
3) http://novostroyki-irk.ru/builders.html
Исправить отображение подписей к количеству объектов: не (2 материал) а (2 объекта строительства), с учетом склонений.
4) http://novostroyki-irk.ru/builders/35-vostsibstroi.html
Убрать "Фильтр по заголовку" и "Количество строк" ....
Вместо "Заголовок материала" написать "Наименование объекта строительства".
5) Если есть карта сайта в виде дерева, как в проводнике, то поставить по быстрому.
6) http://novostroyki-irk.ru/newbuildings.html
Убираем таблицу результатов, вместо нее бронируем место под текст.
7) http://novostroyki-irk.ru/index.php?option=com_jea&task=search
Убрать отображение поля "Иркутск," в столбце "Адрес".
Сделать так, чтобы в верхней строке писался район (поле район из БД), а в нижней адрес (поле адрес из БД).
Вот пожалуй и все. Удачи!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Существует сайт который разделен на две части - верхнюю, где находятся несколько модулей, и нижнюю с находящимся в ней контентом. При переходе по ссылкам, необходимо что бы сайт открывался нижней частью, той где находится контент, ...Закрыт16 лет назад
Есть неприятный глюк на сайте в слайд эфффекте - не с той стороны выезжает надпись. Кто разбирается в фреймворке jquery пишите.Завершен16 лет назад
Сайт построен на 1с-битрикс 6.0.2 Необходимо: 1. Заменить дизайн на всех страницах, готовый дизайн предоставим (уже сверстан) 2. Изменить структуру меню, нужно сделать ...Закрыт16 лет назад
- Завершен16 лет назад
Минимальное описание для определения стоимости и сроков проекта: 1.корпоративный сайт - о компании, услуги, галерея работ, контакты. 2. Галерей картинок будет несколько и нужна возможность их добавления согласно тематике этого раздела портфолио. Каждая ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать програму на Java с использованием иерархии классов (объектно-ориентированное программирование), предусмотреть работу с файлами и создание элементарного прикладного графического интерфейса пользователяВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте, требуєтся программист ( фрилансер с Украины ) для совместной разработки веб - сайта визитки с блогом. Функциональность сайта: - Разделы / подразделы - ...Завершен16 лет назад
Доработки соц сети - профили не редактируются человек сам может изменить свой пароль, а в админ панели не редактируются пароли надо сделать чтоб в админки было редактирование паролей http://social.jnet.kz/Закрыт16 лет назад
1)Поставить визуальный редактор на explay 2)Тег далее, чтобы статью можно было коротко выставлять а не всюЗакрыт16 лет назад