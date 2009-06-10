Исправление глюка в слайд эффекте jquery

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Завершен5 заявок186 просмотров

Есть неприятный глюк на сайте в слайд эфффекте - не с той стороны выезжает надпись. Кто разбирается в фреймворке jquery пишите.

jQuery
16 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Neurostep
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Спец jquery

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Neurostep
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад