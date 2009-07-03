Neurostep

Максим Терехин Neurostep

 
36 летРоссия/Ульяновск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Фрилансер без заморочек и проблем со временем )

На данный момент работаю в компании "Хостинг-Центр"(РБК) на должности HTML-верстальщик/Javascript-программист (http://hc.ru)

Отличное знание: html-верстка (XHTML+CSS), Photoshop, javascript(работаю в основном MooTools и jQuery)

Хорошее знание: PHP, MySQL

Опыт работы 4 года.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Исправить проблему в js (google maps, chrome)
Работу выполнил быстро и качественно, приятно работать с Максимом!
Очень приятно работать с таким заказчиком. Знает, что ему нужно, без лишних вопросов и с доверием отнесся к исполнению. Рекомендую к сотрудничеству Никиту! Спасибо!
Ответный отзыв
Yaroslav-Lee
Ярослав 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
14 лет назад
Блок «Портфолио» на Jquery (под Drupal)
Максим отлично справился с заданием, выполнив все четко и быстро как и догаваривались. Исправил все замечания четко и без лишних претензий, вообщем теперь я знаю к кому обращаться когда нужена разработка на JavaScript или jquery.
Спасибо Ярославу. Очень приятный в общении заказчик. Знает, что хочет и ставит реальные цели. Все прошло по договоренности от начала проекта и до его завершения. Сочту за честь сотрудничать с Ярославом в дальнейшем!
Ответный отзыв
kiote
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
JavaScript для выбора элементов страницы
Максим отлично выполнил задание, с учетом всех требований. И даже произвел небольшие доработки, которые не были первоначально оговорены. Хороший исполнитель, ответственный. Могу порекомендовать как знатока JavaScript. Спасибо, Максим.
transkama
Ришат 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Сверстать 6-7 страниц
Рад, что каким-то образом исполнителем выбрал именно Максима. После 3 проходимцев бравшихся за проект он стал просто апостолом Павлом, спустившимся с небес. Без лишней слюны просто взял и сделал своё дело на отлично. Очень профессионально и по-мужски. Всё очень просто: отдал картинку — получил четкий, функционирующий сайт. Рекомендую.
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Исправление глюка в слайд эффекте jquery
Спец jquery
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга