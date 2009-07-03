Фрилансер без заморочек и проблем со временем )
На данный момент работаю в компании "Хостинг-Центр"(РБК) на должности HTML-верстальщик/Javascript-программист (http://hc.ru)
Отличное знание: html-верстка (XHTML+CSS), Photoshop, javascript(работаю в основном MooTools и jQuery)
Хорошее знание: PHP, MySQL
Опыт работы 4 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Most Quality IT111 просмотров
- Debt Solution Centers144 просмотра
- Страна Чудес242 просмотра
- ООО "АЯН"128 просмотров
- Musa Motors Finance156 просмотров
- Роллер - школа106 просмотров
- Отель "Ломоносов"108 просмотров
- Без названия165 просмотров
- Сайт компании, занимающейся продажей бумаг оригами167 просмотров
- Сайт компании, занимающейся продажей холодильников139 просмотров
- Сайт компании Eco Dush182 просмотра
- Запчасти для автомобилей171 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Работу выполнил быстро и качественно, приятно работать с Максимом!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком. Знает, что ему нужно, без лишних вопросов и с доверием отнесся к исполнению. Рекомендую к сотрудничеству Никиту! Спасибо!
$50
10 баллов
14 лет назад
Максим отлично справился с заданием, выполнив все четко и быстро как и догаваривались. Исправил все замечания четко и без лишних претензий, вообщем теперь я знаю к кому обращаться когда нужена разработка на JavaScript или jquery.
Ответный отзыв
Спасибо Ярославу. Очень приятный в общении заказчик. Знает, что хочет и ставит реальные цели. Все прошло по договоренности от начала проекта и до его завершения. Сочту за честь сотрудничать с Ярославом в дальнейшем!
$50
10 баллов
14 лет назад
Максим отлично выполнил задание, с учетом всех требований. И даже произвел небольшие доработки, которые не были первоначально оговорены. Хороший исполнитель, ответственный. Могу порекомендовать как знатока JavaScript. Спасибо, Максим.
$40
10 баллов
15 лет назад
Рад, что каким-то образом исполнителем выбрал именно Максима. После 3 проходимцев бравшихся за проект он стал просто апостолом Павлом, спустившимся с небес. Без лишней слюны просто взял и сделал своё дело на отлично. Очень профессионально и по-мужски. Всё очень просто: отдал картинку — получил четкий, функционирующий сайт. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Спец jquery
Веб-программирование
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга