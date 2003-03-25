transkama

Ришат transkama

 
40 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Делаю

-Банеры

-Шапки

-Фотореалистичные технические рисунки

Портфолио http://www.weblancer.net/users/transkama/portfolio/

Портфолио
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Фирменный стиль
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