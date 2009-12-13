Исправить проблему в js (google maps, chrome)

Требуется граббер для shopscript. Книги с магазина OZON. Сохранение картинок маленьких\больших, описание, доп поля:Издатель, Формат, Упаковка итд. Обязателен постоянный граб новинок. Желателен опыт работы с shop-script! Всем большое спасибо, кто прислал свои предложения отвечал на вопросы.
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Адрес сайта http://www.blog-map.ru
На сайте карта google maps, если карту сдвинуть при помощи drag&drop, подсказки (tooltip) у марекров на карте не двигаются вместе с картой, а остаются на месте. Наблюдается только в google chrome всех версий.
Можно сразу в icq 811631
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