Исправить проблему в js (google maps, chrome)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Адрес сайта http://www.blog-map.ru

На сайте карта google maps, если карту сдвинуть при помощи drag&drop, подсказки (tooltip) у марекров на карте не двигаются вместе с картой, а остаются на месте. Наблюдается только в google chrome всех версий.

Можно сразу в icq 811631

14 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Neurostep
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил быстро и качественно, приятно работать с Максимом!
Очень приятно работать с таким заказчиком. Знает, что ему нужно, без лишних вопросов и с доверием отнесся к исполнению. Рекомендую к сотрудничеству Никиту! Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Граббер для shopscript

    Требуется граббер для shopscript. Книги с магазина OZON. Сохранение картинок маленьких\больших, описание, доп поля:Издатель, Формат, Упаковка итд. Обязателен постоянный граб новинок. Желателен опыт работы с shop-script! Всем большое спасибо, кто прислал свои предложения отвечал на вопросы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание простой браузерной игры

    Ищу программиста PHP для совместного создания простой браузерной игры. Необходимо иметь знания в области прикручивания платёжных систем (WMMerchant) Сразу предупреждаю что оплату смогу произвести только по окончанию работы. А т.е. в конце месяца. Что необходимо сделать - Регистрация - Платная ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Агрегирование контента

    Нужно вот что. Насколько я в курсе - это называется агрегация контента. Хорошего ТЗ, как обычно, у меня нет. Что бы на живом примере: есть сайт http://www.goliypiter.ru нужно написать программу которая будет сама собирать в него ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт http://www.wunderkind.kiev.ua Есть 2 задачи: 1. Нужен человек, к-й может по мере необходимости вносить дополнения в сайт: добавить товар/страницу/выложить фото/добавить страну/магазин/изменить вид страницы, порядок расположения товаров и т.п. Хорошо бы со знанием англ.языка, чтобы сделать сайт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать Flash-video

    $100

    Нужно сделать ролик минут на 10, вот пример http://demo.gelfreedom.com/video.php Звуковая дорожка будет предоставленна, картинки - в нете. ICQ: 596942459

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт ПС от Гугл по типу: Qw.kz

    Qw.kz - кто может сделать подобное? пишем в личку или в тему. я отвечу всем кто меня заинтерисует. интерисует следующее: сделать "поисковик" через гугл (+ в поиске должна быть реклама по запросам справа от результатов поиска ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделать загрузку фото, движок DataLife Engine

    Нужно сделать дополнительную загрузку фото при добавлении новостей на движке ДЛЕ Принцип работы: - при добавлении новости (без админки, для пользователей) появляться дополнительное поле для выбора изображения (фото) из компьютера и его загрузки на сайт - можно сказать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад