Создать сайт ПС от Гугл по типу: Qw.kz

Qw.kz - кто может сделать подобное? пишем в личку или в тему. я отвечу всем кто меня заинтерисует.

интерисует следующее: сделать "поисковик" через гугл (+ в поиске должна быть реклама по запросам справа от результатов поиска (реклама яндекса директа) можно бегун для теста установить.

Вообщем сделтаь поиск и натянуть его на мой дизайн сайт....

Пишем свои сроки и цены на данную работу.