Доработать модуль движка oscommerce

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Нужно доработать модуль индикации кол-ва товара в магазинах (oscommerce).

Так же, как на http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_100041&products_id=4171

Количество товаров должно загружаться из *.xls

Будет три адреса, и по каждому свой экселевский файл.

icq 315339425

14 лет назад
Zhe
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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