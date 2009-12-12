Доработка сайта

Надо сделать аналог: http://fsca.ru/flash/graffiti/ И вот еще пара моментов, которых не хватает в аналоге: 1) Когда нажимаешь кнопку "текст" - то появляется прямоугольная область для печати, но что начать печатать на нее еще раз надо нажать, тогда в ...
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Нужен толковый программер или группа хорошо сработанных специалистов для дороботки проэкта. Место положение не имеет значения, но предпочтительно Москва.
Лентяи и бездельники не беспокойтесь, продлжайте бездельничать.
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