Доработка сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка218 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен толковый программер или группа хорошо сработанных специалистов для дороботки проэкта. Место положение не имеет значения, но предпочтительно Москва.

Лентяи и бездельники не беспокойтесь, продлжайте бездельничать.

Рассмотрю предложения предложения на [email protected]

14 лет назад
Sabonis
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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