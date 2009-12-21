Логотип + Шапка

Очень приятно было работать с Алексеем. С его стороны было предоставлено понятное и четкое ТЗ. Все детали обсуждались безспорно. Хочу подчеркнуть то, что радует его приятное общение и умение вести разговор с человеком. Только положительное мнение осталось после сотрудничества. Буду рад работать и будущем.