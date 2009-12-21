Логотип + Шапка

Веб-программированиеЗавершен21 заявка357 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт: http://feniksglobal.com.ua.

Компания занимается перевозкой негабаритных грузов.

Что нужно:

1) Нарисовать новый логотип

2) Нарисовать новую шапку (заказчик хочет flash, как тут: (http://alaves.in.ua/, http://www.nizkoramnik.ru/, но сроки ограниченные — 1-2 дня, поэтому нужна консультация, возможно от flash откажемся.)

14 лет назад
ybyby
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
32 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
clubzone
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Все хорошо, рекомендую ;)
Очень приятно было работать с Алексеем. С его стороны было предоставлено понятное и четкое ТЗ. Все детали обсуждались безспорно. Хочу подчеркнуть то, что радует его приятное общение и умение вести разговор с человеком. Только положительное мнение осталось после сотрудничества. Буду рад работать и будущем.
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