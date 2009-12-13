Переработка Сайта под DIV

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок278 просмотров
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В двух словах - ищу ответственно программера ! Т.к. у же два раза проект не доведен до конца.

1. Нужно перебрать шаблон сайта табличной вёрстки под DIV. Устранить некорректное отображение части формы при сужении окна (что в полне возможно устраниться когда код будет перебран)

2. Настроить модуль привязки Новостей к первой букве названия для вывода в алфавитном порядке в категориях "Архив программ" + добавить вывод новостей которые начинаются с цифр на одной страничке

Сайт http://www.maxlab.ws

14 лет назад
MaXiM-13
Максим 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Alekseo
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Исполнительный. Хорошо знает своё дело. Умеренные расценки ! Работа выполнена качественно, в срок.
Отличный заказчик! Четко и ясно сформулировал задачу. Своевременно оплатил гонорар. Приятно сотрудничать с такими людьми.
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