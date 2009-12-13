Переработка Сайта под DIV

В двух словах - ищу ответственно программера ! Т.к. у же два раза проект не доведен до конца.

1. Нужно перебрать шаблон сайта табличной вёрстки под DIV. Устранить некорректное отображение части формы при сужении окна (что в полне возможно устраниться когда код будет перебран)

2. Настроить модуль привязки Новостей к первой букве названия для вывода в алфавитном порядке в категориях "Архив программ" + добавить вывод новостей которые начинаются с цифр на одной страничке

Сайт http://www.maxlab.ws