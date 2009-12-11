Встроить форум в раздел сайта(не шапка, не iframe)

Доброе вечер! Ваш ответ с ценой за исполнение, с чёткими сроками и образцами выполненных работ(только свои! Сами с усами!). Планируйте длительное сотрудничество по теме с увеличением объёмов сразу после понравившегося исполнения.

Потому предлагаю ответить только свободных или не загруженных работой!

Есть постоянная работа для знатока всех популярных форумов.

1. Первое задание: установка, настройка, прокачка необходимыми хаками -

– выбрать последнюю версию самого безопасного, кроссбраузерного форума и встроить в страницу сайта

Ответы только по теме!