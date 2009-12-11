Простой модуль для Joomla 1.5

Требуется создать модуль для Джумлы в который выводит новости по дате .

Здесь пример:tinyurl.com/y9qz4v9

Модуль слева. Новости группируются по месяцам, при клике на нужный месяц выводится полный список новостей на данный месяц

Сроки - желательно 2 дня

Бюджет: 1000р

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UPD:Спасибо большое всем кто отозвался ,во всём виновато большое время модерации этого объявления на сайте

Проект был готов, когда это объявление ещё только модерировалось .