Копия флеш

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок341 просмотр
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Нужно сделать копию вот этого:

http://www.andrewpearle.com/shoulders.html (посмотрите, там еще кликается и проигрывается)

укажите цену при условии, что базовые картинки предсотавляю я(тело, и т.д. )

14 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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