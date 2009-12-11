Разработка скрипта определения позиций слов

Требуется разработать скрипт и прикрутить на хостинг:

1. С возможностью разделения на пользователи: пользователь / юзер / менеджер /админ

2. Дизайна нет - делаем для себя

3. Права и обязанности:

- пользователь

(только смотрит позиции по словам и видит только тот сайт который назначает админ, статистика каждый день)

позиции до 1000, формат слово /место/цена

возможность указание цены за слово - чтобы в случае выхода слова в ТОП10 считалось средняя цена и выводилось ИТОГО за мес.

- юзер (проверяет любые слова по сайтам разным по ПС + видит информацию по ключевым моментам, сколько народу искало, сколько сайтов в поиске, реализовать задачку более 1000 запросов в день.ВОзможность передачи сайта менеджеру, доавление сайта.

- менеджер видит позиции по сайту, которые находятся у него в профиле и где каждый день обновлется информация о позиции + имеет возможность юзера.

видит изменение дополнительную информации, которая обновлается раз в неделю такие показатели как ТИЦ, страницы в индексе, експорт позицией в ексель, подгрузка слов из екселя

-админ

заводит пользователей /дает права + все их функции может делать, удаляет сайты из профилей прибавляет сайты

Так как каждый день идет анализ позиций, надо снимать показатель какой сайт с 1-1000 позции по слову. Всю эту инфу надо складывать в базу, чтобы можно было посмотреть потом по каким словам сайт в топе- который есть в базе.

В общем:

Проверка позиций

Создание отчетов по позициям сайта в ручном и автоматическом режимах

Регулярная e-mail рассылка позиций

Сохранение позиций

Создание отчетов

Формирует отчеты по позициям в нужных вам форматах (HTML, текст, Excel, CSV)

Сводные таблицы

Позволяют сравнивать позиции группы сайтов по одинаковым запросам

Фильтрация по дате, сайт, слово. Удобный и простой интерфейс.

Експорт/Импорт ексель. Вставка из текст.

Есть примеры, можем показать.

От Вас предложение по решению, срокам и деньгам.

Может у кого то есть готовые решения. С удовольствием приму к рассмотрению.

Аналог siteposition.ru или site-auditor