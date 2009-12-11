Разработка скрипта определения позиций слов

Здравствуйте. необходимо доделать проект на битриксе. подробное описание в приложении. ЖДу ваших предложений по цене и срокам. желательно сделать в течении суток
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать скрипт и прикрутить на хостинг:
1. С возможностью разделения на пользователи: пользователь / юзер / менеджер /админ
2. Дизайна нет - делаем для себя
3. Права и обязанности:
- пользователь
(только смотрит позиции по словам и видит только тот сайт который назначает админ, статистика каждый день)
позиции до 1000, формат слово /место/цена
возможность указание цены за слово - чтобы в случае выхода слова в ТОП10 считалось средняя цена и выводилось ИТОГО за мес.
- юзер (проверяет любые слова по сайтам разным по ПС + видит информацию по ключевым моментам, сколько народу искало, сколько сайтов в поиске, реализовать задачку более 1000 запросов в день.ВОзможность передачи сайта менеджеру, доавление сайта.
- менеджер видит позиции по сайту, которые находятся у него в профиле и где каждый день обновлется информация о позиции + имеет возможность юзера.
видит изменение дополнительную информации, которая обновлается раз в неделю такие показатели как ТИЦ, страницы в индексе, експорт позицией в ексель, подгрузка слов из екселя
-админ
заводит пользователей /дает права + все их функции может делать, удаляет сайты из профилей прибавляет сайты
Так как каждый день идет анализ позиций, надо снимать показатель какой сайт с 1-1000 позции по слову. Всю эту инфу надо складывать в базу, чтобы можно было посмотреть потом по каким словам сайт в топе- который есть в базе.
В общем:
Проверка позиций
Создание отчетов по позициям сайта в ручном и автоматическом режимах
Регулярная e-mail рассылка позиций
Сохранение позиций
Создание отчетов
Формирует отчеты по позициям в нужных вам форматах (HTML, текст, Excel, CSV)
Сводные таблицы
Позволяют сравнивать позиции группы сайтов по одинаковым запросам
Фильтрация по дате, сайт, слово. Удобный и простой интерфейс.
Експорт/Импорт ексель. Вставка из текст.
Есть примеры, можем показать.
От Вас предложение по решению, срокам и деньгам.
Может у кого то есть готовые решения. С удовольствием приму к рассмотрению.
Аналог siteposition.ru или site-auditor
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