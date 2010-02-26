Книжный сайт

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок538 просмотров
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МТ

14 лет назад
maxime
Тм Мм 
85 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
slidersoft
Вячеслав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$80
5 дней
Спасибо, Славик! Выполнил работу согласно ТЗ, внес разумные предложения. Еще будем сотрудничать!
Порядочный работодатель. Грамотное ТЗ. Четкие комментарии. Оплата без проблем. Рекомендую!
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