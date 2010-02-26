Книжный сайт

Разработка проекта клиентской онлайн базы на собственном движке (не прикрутки к уже готовым ЦРМ системам). Тех.задание в приложении. UPDATE: дизайн будет предоставлен, как в задании. После разработки все должно выглядеть именно так. AJAX используется для тех ...
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