Система бюджетирования на force.com

$5000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо переложить модель бюджетирования на основе Excel в платформу force.com.

14 лет назад
vs-technology
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание 3-х скриптов (или десктопных программ)

    $200

    Краткое описание 1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей) 2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой. 3.Скрипт программа для создания карты сайтов. ICQ 291098 Писать в аську!!!

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема с кодировкой mysql

    $250

    Друзья! Помогите решить проблему с кодировкой данных, уже записанных в БД mysql. Мы за ценой не постоим:) Проблема: Есть выделенный сервер Fedora 10. На нем установлен MySQL Database Server. Там создана БД, в которой, при ...

    MySQL
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт статистики

    Есть скрипт статистики для А1 работает хорошо но нужны небольшие доработки. Скрипт должен показывать статистику за неделю а также учитывать статистику по холду и другим корректировкам. Либо его переработать либо создать новый.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проблема с load() в flash.net.FileReference

    Здравствуйте. Програмлю в Flash ActionScript CS4. Тестю в браузере (это ВЕБ направленая флеха) Google Chrome, Mozilla FireFox Столкнулся с проблемой и даже в голову не приходит в чем причина. Что я имею: 1.Имею готовую библиотеку, которая состоит из FLA файла ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Битрикс. Вёрстка + изменение шаблонов.

    $100

    ТЗ во вложении. Оплата WMR или яндекс.деньги, 3000 руб. В личку не писать. Отвечать полностью в тендере, максимально подробно и с вопросами, если они есть. С бюджетами, превышающими указанный не отвечать. Сразу заполнять поля "Срок" и "Бюджет". Добавить и прокомментировать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash site

    Добрый день, господа. требуется аналог http://www.alekseymarina.com/ (только главная страница на Flash = анимациея + меню + кнопки для смены языка сверху) Спасибо. Я стараюсь отвечать всем, но иногда по времени просто не успеваю, поэтому без обид. В любом ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Встроить текстовый редактор. / php mysql.

    Нужено вставить текстовый редактор (с форматироваием без html) , скрипт редактора имеется + нескольо полей. Скрипт внедряется на страницу в аккаунте пользователей у рекламодателья. (подробности в тз). Работа будет затяжная (есть еще много ТЗ, которые относятся ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Викторина для вконтакте

    $500

    Необходимо написать 4 приложения-викторины для вконтакте. Внешний вид - будет повторять уже существующий дизайн основного сайта. Принцип работы викторин примерно одинаковый. Приложение должно работать в связке с основным сайтом, используя общую базу вопросов. Серверную выдачу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Запуск rdp клиента на netscape navigator 4.78

    Требуется запускать их браузера netscape navigator 4.78 rdp клиента для подключения к windows xp. Клиент Linux (ядро ориентировочно 2.4.28) грузится с read-only флешки и по умолчанию запускает netscape navigator 4.78 с плагинами: Shockwave Flash 5.0 r50 и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка On-line каталога

    Требуется в короткие сроки разработать on-line каталог. В предложениях указывать сроки и бюджет! Исходные данные: На одном сервере хранятся контент и описание к нему. Надо сделать: !. Дизайн не требуется, вопрос дизайна и вёрстки решается путём интеграции шаблона (template ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад