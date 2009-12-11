Система бюджетирования на force.com

Добрый день, господа. требуется аналог http://www.alekseymarina.com/ (только главная страница на Flash = анимациея + меню + кнопки для смены языка сверху) Спасибо. Я стараюсь отвечать всем, но иногда по времени просто не успеваю, поэтому без обид. В любом ...