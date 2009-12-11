Встроить текстовый редактор. / php mysql.

Краткое описание 1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей) 2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой. 3.Скрипт программа для создания карты сайтов. ICQ 291098 Писать в аську!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужено вставить текстовый редактор (с форматироваием без html) , скрипт редактора имеется + нескольо полей. Скрипт внедряется на страницу в аккаунте пользователей у рекламодателья. (подробности в тз).
Работа будет затяжная (есть еще много ТЗ, которые относятся к этому проекту) и нужен один программсит, чтобы выполнил все доконца и в дальнейшем модернизировал систему.
Пожалуйста, оставьте свои ICQ. Исполнитель нужен не занятой, нужно будет в дальнейшем много времени и быстрата.
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