Встроить текстовый редактор. / php mysql.

Нужено вставить текстовый редактор (с форматироваием без html) , скрипт редактора имеется + нескольо полей. Скрипт внедряется на страницу в аккаунте пользователей у рекламодателья. (подробности в тз).

Работа будет затяжная (есть еще много ТЗ, которые относятся к этому проекту) и нужен один программсит, чтобы выполнил все доконца и в дальнейшем модернизировал систему.

Пожалуйста, оставьте свои ICQ. Исполнитель нужен не занятой, нужно будет в дальнейшем много времени и быстрата.