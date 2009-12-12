Дописать стили css шаблона и 1 модуля

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки181 просмотр
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Дописать стили css шаблона и 1 модуля . Шаблон Joomla 1.5.x

ICQ 413134503

CSS
14 лет назад
Shevcov
Богдан 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
1 день
Оличный фрилансер. Неожидал таких сроков... все зделал за щитаные минуты и не дорого. Тепер по ЦСС только к Максиму ! РЕКОМЕНДУЮ .
заказчиком были представлены рад желаемых изменений по сайту, все было выполнено, заказчик оплату произвел без задержек