Дописать стили css шаблона и 1 модуля

Вообшемто хотел узнать сколько будет стоить, зделать аналог движка/сайта websiteoutlook.com для рускоязычного инета!Зделать на русском языке всё как на том сайте + с определением яндекса и гугла там сатистика типа как на http://seo-monster.ru/?who=yandex.ru