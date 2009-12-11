Написать одну админку для всех укоз сайтов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Необходимо написать для 50 сайтов на Укозе одну админку, задача по клику размещение одинаковых статей на всех сайтах.

icq 2490778

14 лет назад
robocop
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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