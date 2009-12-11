Сайт стоит на webasyst. Необходим реализовать фильтр поиска по разным критериям. Выбор реализован чекбоксами. Пример можно посмотреть по ссылке: http://clockshop.ru/wristform.php В приват и в асю просьба не писать. С ув. Сергей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер видео для joomla либо dle с таких сайтов как типа xvideos, redtube
Что бы граббил видео с нескольких сайтов.
Подробности обсудим после.
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