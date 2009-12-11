Создать FLASH - анимацию

Исходные данные:

- сценарий анимационного сюжета;

- базовый рисунок в векторном формате;

- озвучка.

Пример сценария и реализации вот тут:

http://narod.ru/disk/15856543000/example.ZIP.html

Количество сюжетов, которые надо сделать - 22

-результат передаётся в виде swf и fla - файлов.

- язык титров и голосового сопровождения русский и английский (создаются две версии или можно одну версию с разными XML-файлами);

- титрование и озвучка синхронизируется с отображаемыми действиями и между собой.