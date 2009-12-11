Создать FLASH - анимацию

Сайт стоит на webasyst. Необходим реализовать фильтр поиска по разным критериям. Выбор реализован чекбоксами. Пример можно посмотреть по ссылке: http://clockshop.ru/wristform.php В приват и в асю просьба не писать. С ув. Сергей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
- сценарий анимационного сюжета;
- базовый рисунок в векторном формате;
- озвучка.
Пример сценария и реализации вот тут:
http://narod.ru/disk/15856543000/example.ZIP.html
Количество сюжетов, которые надо сделать - 22
-результат передаётся в виде swf и fla - файлов.
- язык титров и голосового сопровождения русский и английский (создаются две версии или можно одну версию с разными XML-файлами);
- титрование и озвучка синхронизируется с отображаемыми действиями и между собой.
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