Программирование Joomla, Autobb Донбасс

Имеется четкое ТЗ по требуемым доработкам для AUTOBB по проект автомобильной биржи. Необходимо разработать компонент отчетов для сайт, а также провести ряд изменений в стиле вывода информации, внедрить AJAX ускорители

Если вы можете программировать компоненты - то эта работа для вас.

Ищем Программиста из Краматорска.