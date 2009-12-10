Скрипт редирект

Веб-программированиеЗавершен2 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен небольшой скрипт редирект:

Есть 2 сайта, первый основной сайт, путь которому

http://www.sait.net/script.aspx?************

И второй

http://www.MOISAITt.net/script.php?************

Мне нужно чтоб юзера отправляли запросы:

http://www.MOISAITt.net/script.php?user=666666&password=777777?&tekst

А скрипт перенаправлял этот запрос на первый сайт с этими запросами

http://www.sait.net/script.aspx?user=666666&password=777777?&tekst

И ответ первого сайта отдавал юзеру.

Грубо говоря, мне нужно скрыть адрес первого сервера.

Сразу указывайте сумму и срок.

14 лет назад
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
14 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и грамотно :) Спасибо.
Как и договаривались оплата сразу после установки, заказчик сам установил скрипт и оплатил сразу, спасибо и удачи вам
  • Похожие заказы

  • Модуль или компонент для парсинга товаров

    $250

    Требуется модуль или компонент для парсинга товаров с сайта www.lightinthebox.com в joomla + Virtuemart 1. Товары и категории должны "парсится" с фото 2. По возможности эти процессы надо автоматизировать. 3. И очень важное! Парсится должны только выбранные категории! Должна быть возможность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент для Джумалы 1.5.

    Доброго. Требуется компонент для джумлы 1.5 Соискателю предоставлены возможности: * размещение и редактирование резюме с фотографией; * загружать файлы в резюме (например резюме в формате ворд или примеры работ); ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеоплеер на Flash

    Нужен видеоплеер на флэше с таким внешним видом и функциями, как на картинках. Сделать нужно быстро. Оплату гарантирую (требования предоплаты игнорирую :)

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш заставка

    Нужно разработать флэш заставку. Сценарий происходящего, как в приложенном файле. В конце должен быть выбор языка пользовательского интерфейса. Технические детали будем обсуждать в разговоре (переписке). Сделать нужно быстро. Оплату гарантирую (требования предоплаты игнорирую :)

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка Flash-модуля главной страницы

    $70

    Необходимо разработать Flash-модуль на главную станицу. Должен иметь 4 положения: Основное и 3 дополнительных, соответствующих количеству активных элементов (дополнительные появляются посредством анимированного изменения изображения в следствии задержки курсора на элементах или нажатие на них) Дополнительная ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа для эксперта в jQuery

    Необходимо доработать существующие плагины и интегрировать новые. Сайт и заказчик англоязычные, без хорошего знания языка просьба услуги не предлагать. Оплата почасовая - $8/час. Сроки - 3 недели.

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Корректировка темы для Wordpress

    Есть тема для Вордпресс. Две проблемы: 1) Там есть featured articles Откройте демо (live preview) Там увидите, где большая картинка - это типа важный пост. А ниже идут просто посты. Чтобы выводить большую картинку и сделать пост важным, надо сделать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад