Разработка Flash-модуля главной страницы

$70
Веб-программированиеЗавершен4 заявки230 просмотров
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Необходимо разработать Flash-модуль на главную станицу. Должен иметь 4 положения: Основное и 3 дополнительных, соответствующих количеству активных элементов (дополнительные появляются посредством анимированного изменения изображения в следствии задержки курсора на элементах или нажатие на них)

Дополнительная описание во вложении.

Необходимо учитывать, что если со временем захочется изменить изображение в модуле, это должно быть легко осуществимо человеком не имеющим соответствующей квалификации.

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14 лет назад
sheltyaev
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kross77
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$70
1 день
Принял заявку с опаской - все таки отрицательный отзыв!!! Но!!! В процессе работы понял, что человек очень вменяемый) Очень исполнительный, адекватный и ответственный! Все выполнял во время, качественно и что самое любопытное - не тупо реализовывал поставленные задачи, а добавлял тот необходимый креатив, который и хотелось увидеть! Продолжаю ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!
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