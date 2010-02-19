Разработка Flash-модуля главной страницы

Необходимо разработать Flash-модуль на главную станицу. Должен иметь 4 положения: Основное и 3 дополнительных, соответствующих количеству активных элементов (дополнительные появляются посредством анимированного изменения изображения в следствии задержки курсора на элементах или нажатие на них)

Дополнительная описание во вложении.

Необходимо учитывать, что если со временем захочется изменить изображение в модуле, это должно быть легко осуществимо человеком не имеющим соответствующей квалификации.

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