Плагин всплывающих подсказок для wordpress

Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен плагин для Wordpress имеющий функционал всплывающих подсказок.
- всплывающие (с помощью CSS) подсказки над терминами имеющимися в базе
- занесение (только админ, через админку) в базу необходимых терминов с описанием (импорт/экспорт терминов в plain-text)
- поддержка WP MU (MU функционала особого нет - просто в каждом блоге могут быть свои термины.)
Пример, можно посмотреть тут: http://telecom-review.ru/networks/news_2009-07-09-03-50-03-785.html
Без использования JavaScript.
Под проектом оставляйте время и стоимость. Оплата в рублях.
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