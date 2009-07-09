Плагин всплывающих подсказок для wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки221 просмотр
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Нужен плагин для Wordpress имеющий функционал всплывающих подсказок.

- всплывающие (с помощью CSS) подсказки над терминами имеющимися в базе

- занесение (только админ, через админку) в базу необходимых терминов с описанием (импорт/экспорт терминов в plain-text)

- поддержка WP MU (MU функционала особого нет - просто в каждом блоге могут быть свои термины.)

Пример, можно посмотреть тут: http://telecom-review.ru/networks/news_2009-07-09-03-50-03-785.html

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WordPress
14 лет назад
Unicom
42 годаБолгария
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
Jason_Bourne
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
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