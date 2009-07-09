Плагин всплывающих подсказок для wordpress

Нужен плагин для Wordpress имеющий функционал всплывающих подсказок.

- всплывающие (с помощью CSS) подсказки над терминами имеющимися в базе

- занесение (только админ, через админку) в базу необходимых терминов с описанием (импорт/экспорт терминов в plain-text)

- поддержка WP MU (MU функционала особого нет - просто в каждом блоге могут быть свои термины.)

Пример, можно посмотреть тут: http://telecom-review.ru/networks/news_2009-07-09-03-50-03-785.html

Без использования JavaScript.

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