Поставить на движок SantaFox 3, сверстать сайт

Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после демонстрации работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу нужны люди которые умеют:
Поставить скрипт обмена ссылками – LinkExchanger
Сверстать сайта по макету psd на DIV
mail [email protected]
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $800
Добрый день. Нашей компании www.superreklama.ru (http://www.superreklama.ru/) Требуется программист-верстальщик для новых проектов. Требования к кандидату: Обязательно опыт работы над созданием музыкального портала. Ищем не студию, т.к. сами являемся студией, а именно программиста. Портфолио. В данный момент требуется создать проект: 1. Создание механизма ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо. Хорошее знание вордперсса и любого MVC фреймворка для PHP. Имеется подробное ТЗ. Исполнителю надо будет подписать NDA (что это такое поможет сказать yandex)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Написать веб-приложение системы ведения записи приема. Подробнейшее ТЗ будет высланно. Приветры таких сайтов - http://www.genbook.com/ и www.supersaas.com Исполнителю необходмо будет подписать NDA (кто не знает что это, гугол в помошь)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужна конвертация из smf в vbulletin. Кодировка базы в utf8, нужно перейти к такойже или к cp1251. Главное чтобы сообщения и темы небыли иероглифами. Работа с БД MySQL.Завершен14 лет назад
Сайт дам в личку. Нужно: 1) Нужно в шаблон productsnapshot.tpl высети dpoduct_description 2) Если добавлять товар в корзину из "С этим товаром еще покупают...", то редиректит на главнуб страницу, нужно оставаться там, откуд мы ложим этот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $400
Имеются страницы сделанные в HTML.Необходимо их запустить,в общем оживить.Веб-программирование32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется запрограммировать маленький сайт (4 страницы) на PHP. Вёрстка уже есть, нужно прикрутить админку. Сделать нужно быстро и корректно. В случае успеха будем сотрудничать регулярно. Стучать в аську 27579384 или (лучше) в скайп Mokrets.Веб-программирование25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим калькулятор подобный этому: http://copypast.ru/indigo/calc.php Небольшое описание: В калькуляторе имеется ряд вопросов, на каждый из которых имеются варианты ответов. В конце выдается что то вроде баннера в результатом (процент, стоимость и так делее...). Требуется такой же калькулятор с ...Завершен14 лет назад
Есть сайт foto62.ru нужно сделать для раздела Свадьбы выпадающее меню, см. приложение. буду рад предложениям. пожалуйста напишите примерные цены.Завершен14 лет назад