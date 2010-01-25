Flash меню

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Веб-программированиеЗавершен14 заявок243 просмотра
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Есть сайт foto62.ru

нужно сделать для раздела Свадьбы выпадающее меню, см. приложение. буду рад предложениям.

пожалуйста напишите примерные цены.

14 лет назад
Fuzions
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Iron
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$40
2 дня
5+ быстро и качественно! рекомендую всем! Спасибо, Юра! :)
Четко поставленные требования к заданию, грамотный подход к сотрудничеству. Приятно иметь дело! Рекомендую.
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