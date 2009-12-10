Каталог фильмов. PHP5, MySQL. Yii/Kohana/ZF

ЗАДАЧА

----------

Создание движка каталога фильмов.

Посетителю на главной странице показываются самые популярные (скачиваниемые) фильмы. Постер, жанр, год выпуска, описание и т.п. Буквенный указатель. Фильмы по жанрам. Категории фильмов - фильмы, мультфильмы и т.п.

Возможность просмотра полной информации о фильме. "Также рекомендуем" со схожими или с самыми популярными фильмами.

Скачивание фильма. В фильме может быть несколько файлов-частей. К примеру, это может быть сериал.

Поиск по названию фильма, по жанру. Поиск по тегам (год, жанр, режиссёр, в ролях и т.п.)

Всё.

Административная часть включает в себя удобное управление каталогом. Граббер информации с сайта кинопоиск.ру Пакетное скачивание файлов в фильмы с торрентов, с фтп, с http. Управление словарями.

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

----------------------------------------

Строгие знания PHP5, MySQL. Обязательное знание одного из известных PHP-фреймворков (ORM) и исполнение на нём данной задачи. Лучше всего подходят Yii, Kohana. Можно ZF в совместительстве с Doctrine. Уже имеющиеся наработки в сфере менеджмента юзеров, CRUD, ACL, кеширование, вывод и обработка форм - обязательно. В общем, всё, что способствует простой, быстрой и качественной реализации данной задачи. Комментирование основных участков кода.

Умение проектировать базы с расчётом на большие нагрузки (50-100тыс. посетителей в сутки) Умение делать нормализацию, оптимизировать таблицы, правильно ставить индексы для выборок из большых (1-3млн записей) баз.

Работа со словарями. Т.е. это CRUD средствами фреймворка или своими наработками. В общем, это должно у вас занимать минимум времени.

Обязательны примеры работ с похожими движками.

Заказ разовый с последующими доработками. Возможна постоянка. Если всё будет хорошо, то будут ещё интересные заказы.

Очень желательно территориальное местоположение Санкт-Петербург, чтобы можно было встретиться при необходимости, обсудить детали. В таком же случае, оплата может быть наличными.

E-Mail: vexder[[@]]gmail[[.]]com

ICQ: 490523886