Каталог фильмов. PHP5, MySQL. Yii/Kohana/ZF

Сайт сейчас располагается на хостинге и несколько скриптов слишком "тяжелые", слишком нагружают хостинг. Нужно их оптимизировать. Сайт и список скриптов для оценки вышлю в личку отписавшимся кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
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Создание движка каталога фильмов.
Посетителю на главной странице показываются самые популярные (скачиваниемые) фильмы. Постер, жанр, год выпуска, описание и т.п. Буквенный указатель. Фильмы по жанрам. Категории фильмов - фильмы, мультфильмы и т.п.
Возможность просмотра полной информации о фильме. "Также рекомендуем" со схожими или с самыми популярными фильмами.
Скачивание фильма. В фильме может быть несколько файлов-частей. К примеру, это может быть сериал.
Поиск по названию фильма, по жанру. Поиск по тегам (год, жанр, режиссёр, в ролях и т.п.)
Всё.
Административная часть включает в себя удобное управление каталогом. Граббер информации с сайта кинопоиск.ру Пакетное скачивание файлов в фильмы с торрентов, с фтп, с http. Управление словарями.
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ
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Строгие знания PHP5, MySQL. Обязательное знание одного из известных PHP-фреймворков (ORM) и исполнение на нём данной задачи. Лучше всего подходят Yii, Kohana. Можно ZF в совместительстве с Doctrine. Уже имеющиеся наработки в сфере менеджмента юзеров, CRUD, ACL, кеширование, вывод и обработка форм - обязательно. В общем, всё, что способствует простой, быстрой и качественной реализации данной задачи. Комментирование основных участков кода.
Умение проектировать базы с расчётом на большие нагрузки (50-100тыс. посетителей в сутки) Умение делать нормализацию, оптимизировать таблицы, правильно ставить индексы для выборок из большых (1-3млн записей) баз.
Работа со словарями. Т.е. это CRUD средствами фреймворка или своими наработками. В общем, это должно у вас занимать минимум времени.
Обязательны примеры работ с похожими движками.
Заказ разовый с последующими доработками. Возможна постоянка. Если всё будет хорошо, то будут ещё интересные заказы.
Очень желательно территориальное местоположение Санкт-Петербург, чтобы можно было встретиться при необходимости, обсудить детали. В таком же случае, оплата может быть наличными.
E-Mail: vexder[[@]]gmail[[.]]com
ICQ: 490523886
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