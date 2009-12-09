Сайт знакомств. PHP5/MySQL. Yii/Kohana. AJAX

ЗАДАЧА

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Создание сайта знакомств. Вкратце - незарегистрированному пользователю показываются анкеты, находящиеся онлайн (картинка, имя, возраст), в зависимости от Geo-расположения, с точностью до города. Есть форма поиска Я ищу того-то в возрасте от и до в стране, в городе, у кого есть фото. При просмотре анкет на любое действие идёт регистрация. При регистрации указываются персональные данные. После регистрации доступен поиск по анкетам, их просмотр. На любые другие действия - апгрейд аккаунта. Действия в аккаунте: Лист избранных анкет, смена пароля, изменение профиля, загрузка фотографий, апгрейд аккаунта, личные сообщения, продвинутый поиск, просмотр профайла, просмотр подарков (подмигиваний).

Доп. статические страницы с информацией - фак, контакты.

Импорт уже имеющейся базы данных.

Административная часть включает в себя управление анкетами, их поиск, CRUD, систему обмена сообщениями, импорт базы и остальные стандартные вещи. Управление словарями, шаблонами, мультиязычность.

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

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Строгие знания PHP5, MySQL. Обязательное знание одного из известных PHP-фреймворков (ORM) и исполнение на нём данной задачи. Лучше всего подходят Yii, Kohana. Можно ZF в совместительстве с Doctrine. Уже имеющиеся наработки в сфере менеджмента юзеров, CRUD, ACL, i18n, кеширование, вывод и обработка форм - обязательно. В общем, всё, что способствует простой и быстрой реализации данной задачи. Комментирование основных участков кода.

Знание AJAX. Предпочтительно работа с JQuery или любым другим хорошим JS-фреймворком. На уровне умений валидации и отправки форм, рейтингования без обновления страницы. В проекте будет несколько подобных небольших моментов.

Умение проектировать базы с расчётом на большие нагрузки (100-200тыс. посетителей в сутки) Умение делать нормализацию, оптимизировать таблицы, правильно ставить индексы для выборок из большых (1-3млн записей) баз.

Обязательны примеры работ в подобном направлении.

Заказ разовый с последующими доработками. Возможна постоянка. Если всё будет хорошо, то будут ещё интересные заказы.

Очень желательно территориальное местоположение Санкт-Петербург, чтобы можно было встретиться при необходимости, обсудить детали. В таком же случае, оплата может быть наличными.

E-Mail: vexder[[@]]gmail[[.]]com

ICQ: 490523886