Фотобанк фотографа

Сайт с возможностью постоянного пополнения изображениями в структуру, похожую на ACDSee. С дополнительным поиском по ключевым словам и возможностью посетителя сайта сделать выборку и, затем, указать требуемые параметры изображения и вид использования в разделе оформить заказ. Текстовая информация должна так же легко редактироваться.

На том же движке паралельно сайт о фото-студии с заменой цветовой гаммы кнопок и их наименований.

Возможно в дальнейшем и по дизайн студии. (за доп плату)

Цвета отредактирую под более универсальные, рисовал пока на своем, заточенном под обработку фото.

Возможна корректировка под возможности программирования.

Важно: удобство загрузки и удаления изображений. Максимальное сохранение функций для удобства посетителя сайта.

Адаптированность к продвижению в поисковиках. Размещение на хостинге, тестирование. Оплата хостинга естественно моя.