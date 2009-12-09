Абонентское обслуживание интернет-магазина. срочно

Добрый день! Возникла потребность запретить показ определенной папку на сайте через htaccess, искал ответ, но не нашел Вот есть сайт http://site.ru надо запретить к примеру показ такой папки http://site.ru/mirvam/poleznoe/ Но в корне нет папок, так как сайт на ...