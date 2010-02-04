Скрипт для загрузки и оценки фото /видео файлов

Скрипт аналог hmadult. Включает в себя регистрацию пользователей, загрузку ими фото и видео материалов, система тикетов, партнерская программа. Есть готовый рабочий сайт для примера, админка пользователей такая же, для админки модератора есть ТЗ. Подробности при общениии.

Скрипт должен быть на php + мускуль. Загрузчик на flash.