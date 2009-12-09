Модуль для Webasyst - фильтр товаров.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать модуль для Webasyst, либо найти существующий похожий и прикрутить его (дадим доступ ftp).

Необходим фильтр по цене (от и до), а также различным критериям (выбор реализовать чекбоксами).

В приложении - пример, как все должно выглядеть.

Бюджет указывайте свой.

Оставлять свои предложения только здесь, в аську и почту не ломиться.

Оплата по факту.

14 лет назад
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад