Нужно установить код sape на Webasyst
Натянуть макет на движок и установить на хостинг
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Здравствуйте.
Нужно создать сайт фирмы.
Есть сверстанный html\css-макет. Его нужно натянуть на бесплатный\нулленый движок. А движок установить на хостинг и настроить в соответствии с требованиями сайта.
Что должно быть на сайте (требования к движку):
- админка
- пользователи
- новости
- книга отзывов (добавляют пользоветели или гости, а на сайт выводится после модерации админом)
- статические страницы, типа: "о компании, сотрудничество" и пр.
- загрузка на сервер и прикрепление к страницам файлов из админки
- прикреплённые файлы могут скачивать только зарегистрированные пользователи.
- пользователей добавляют только админы. регистрация запрещена.
- приветствуется возможность управления банерами из админки.
Сроки: до пятницы (включительно).
Оплата: WMZ
В приложении скрин макета.
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