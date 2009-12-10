Натянуть макет на движок и установить на хостинг

$30
Веб-программированиеЗавершен4 заявки189 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно создать сайт фирмы.

Есть сверстанный html\css-макет. Его нужно натянуть на бесплатный\нулленый движок. А движок установить на хостинг и настроить в соответствии с требованиями сайта.

Что должно быть на сайте (требования к движку):

- админка

- пользователи

- новости

- книга отзывов (добавляют пользоветели или гости, а на сайт выводится после модерации админом)

- статические страницы, типа: "о компании, сотрудничество" и пр.

- загрузка на сервер и прикрепление к страницам файлов из админки

- прикреплённые файлы могут скачивать только зарегистрированные пользователи.

- пользователей добавляют только админы. регистрация запрещена.

- приветствуется возможность управления банерами из админки.

Сроки: до пятницы (включительно).

Оплата: WMZ

В приложении скрин макета.

14 лет назад
Neo-tech
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Xandr-91
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$30
2 дня
Приятный и ответственный фрилансер. Отлично выполнил работу! Советую!
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