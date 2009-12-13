Создание прототипа Restful WCF сервиса (.net 3.5)

Добрый день.

Eсть:

- готовый АПИ сделанный в виде "Restful service" на внешнем серваке

- доступ с авторизацией к сервису

- пример кода авторизации и пример как получать данные

- хмл сервиса с указаниме всех параметров (вместо WSDL)

- 2 класса которые получены из сервиса с помощью xsd утилиты: xml->xsd->cs (class user, class user_settings)

Первоначальная задача состоит в написании Restful WCF сервис на C# (.net 3.5) который:

- позволит авторизоваться и получать данные для указанных 2 классов

- создать 2 доп метода которые можно вызывать: Calculate, Forecast (где будут использоваться данные с текущего сервиса - простые операции типа умножения и деления)

В случае грамотного и быстрого исполнения - будет сотрудничество в расширение функционала нового сервиса.

ПРимер хмл ответа с внешнего сервиса приатачен