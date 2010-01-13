Запрограммировать сайт

$250
Веб-программированиеЗавершен8 заявок260 просмотров
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Здравствуйте. нужно посадить дизайн на движок joomla и настроить все модули которые нужны будут...

В личку не писать. Высылаю ТЗ по запросу.

Все запросы в проекте.

Спасибо!

14 лет назад
gorinyv
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
codercvua
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$200
10 дней
Отличный программист.. Рекомендую
Не первый заказ, не первая оплата. Юрий серьезный и ответственный заказчик. Рекомендую.
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