Скрипт через htaccess

Добрый день!

Возникла потребность запретить показ определенной папку на сайте через htaccess, искал ответ, но не нашел

Вот есть сайт http://site.ru надо запретить к примеру показ такой папки http://site.ru/mirvam/poleznoe/

Но в корне нет папок, так как сайт на cms , надо это как-то через коревой htaccess сделать.

Спасибо!