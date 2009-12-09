Flash-player на сайт

Здравствуйте.

Требуется создать страничку на сайте с flash-плеером. На страничке должен быть список ссылок на музыкальные файлы из определенной папки. При клике по ссылке в плеер загружается и проигрывается указанный файл.

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