Flash-player на сайт

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart. Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее ...
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Здравствуйте.
Требуется создать страничку на сайте с flash-плеером. На страничке должен быть список ссылок на музыкальные файлы из определенной папки. При клике по ссылке в плеер загружается и проигрывается указанный файл.
С вопросами можно в ICQ или личные сообщения. Все контакты в профиле.
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