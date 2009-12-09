Доработка паблишим

В админке список выпусков: радиокнопку + на яваскрипте, чтобы нельзя было выбрать одновременно анонс и текущий выпуск

редактирование Выбор номера (только 3 номера + картинка - ссылка на этот номер)

отправить эту страницу другу + работоспособность на удаленном домене

переключалка языков - переключение страницы на др язык на которой находимся