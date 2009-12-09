Доработка паблишим

Необходимо создать форму подтверждения заказов для магазина на базе Joomla - VirtueMart. Есть сайт уже готовый на Joomla. Нужно на него сделать следуйший функционал каталого файлов. Покупатель заходит на сайт, выбирает товары в корзину, далее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В админке список выпусков: радиокнопку + на яваскрипте, чтобы нельзя было выбрать одновременно анонс и текущий выпуск
редактирование Выбор номера (только 3 номера + картинка - ссылка на этот номер)
отправить эту страницу другу + работоспособность на удаленном домене
переключалка языков - переключение страницы на др язык на которой находимся
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