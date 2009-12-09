Доработка паблишим

$32
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
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В админке список выпусков: радиокнопку + на яваскрипте, чтобы нельзя было выбрать одновременно анонс и текущий выпуск

редактирование Выбор номера (только 3 номера + картинка - ссылка на этот номер)

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14 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lexx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$32
3 дня
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