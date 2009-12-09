Netcat - доработать сайт

Задача. Есть страничка http://www.reg.ru/newdomain/rereg?period=5&premium=0 Пробежаться по списку страниц, загнать имена всех доменов в списке в массив и вывести через foreach на экран. Желательно чтобы скрипт был устойчив к некоторым изменениям в дизайне. (так как задание простое, удостоверьтесь, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сейчас располагается на хостинге и несколько скриптов слишком "тяжелые", слишком нагружают хостинг. Нужно их оптимизировать. Сайт и список скриптов для оценки вышлю в личку отписавшимся кандидатам.
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