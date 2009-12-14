Парсер страниц на PHP

Задача. Есть страничка

http://www.reg.ru/newdomain/rereg?period=5&premium=0

Пробежаться по списку страниц, загнать имена всех доменов в списке в массив и вывести через foreach на экран. Желательно чтобы скрипт был устойчив к некоторым изменениям в дизайне.

(так как задание простое, удостоверьтесь, что оно дано вам, а не другому человеку перед тем как к нему приступить .. пару раз бывали казусы когда приступали 2-3 человека по своей воле)

Оплата WMR