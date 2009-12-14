Парсер страниц на PHP

Веб-программированиеЗавершен16 заявок368 просмотров
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Задача. Есть страничка

http://www.reg.ru/newdomain/rereg?period=5&premium=0

Пробежаться по списку страниц, загнать имена всех доменов в списке в массив и вывести через foreach на экран. Желательно чтобы скрипт был устойчив к некоторым изменениям в дизайне.

(так как задание простое, удостоверьтесь, что оно дано вам, а не другому человеку перед тем как к нему приступить .. пару раз бывали казусы когда приступали 2-3 человека по своей воле)

Оплата WMR

PHP
14 лет назад
Mujchina
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
vladmax
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Владимир сделал задание оперативно и без каких-то нареканий.
Очень был рад поработать с Сергеем. грамотный заказчик, четкое задание, своевременная оплата.
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