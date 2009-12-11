Небольшая, но важная примочка к форуму

Веб-программированиеЗавершен3 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. требуется разработка небольших, но важных усовершенствований к форуму, на PHP.

в работе потребуется использование библиотеки Snoopy.

Приглашаю к диалогу о подробностях желающих.

14 лет назад
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
sl4mmer
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Замечательного мастерства человек! Очень удобно с ним работать, я так скажу, не тая.
Очень доволен, оплату получил сразу по выполнении задачи. Советую работать с этим заказчиком
  • Похожие заказы

  • Граббер полных новостей для сайта на Drupal

    $50

    Нужно найти в интернете или написать и установить грабер полных новостей с сайтов которые мы сами сможем добавлять в админке. Система Drupal Сайт - www.nightomsk.ru Также нужно посмотреть что можно сделать с автаркой пользователей и нужно давить возможность ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать возможность смены картинки

    Нужно сделать расширение, в котором будет меняться картинка при перезагрузке страницы. По аналогии со случайной картинкой. Картинки должны браться из папки, есть еще пара условий. Сделать нужно под битрикс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тулбар/Дополнение для мазилы

    Здравствуйте. Задача примерно такая. Нужен плагин, дополнение, назовите как хотите что то вроде clipta для мазилы. https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/8425 У него функций много, мне нужна только одна. Захват потоковой флэш ссылки на видео и при нажатии на "play" например, (у ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Каталог фильмов. PHP5, MySQL. Yii/Kohana/ZF

    ЗАДАЧА ---------- Создание движка каталога фильмов. Посетителю на главной странице показываются самые популярные (скачиваниемые) фильмы. Постер, жанр, год выпуска, описание и т.п. Буквенный указатель. Фильмы по жанрам. Категории фильмов - фильмы, мультфильмы и т.п. Возможность просмотра полной информации ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Netcat - доработать сайт

    Сайт сейчас располагается на хостинге и несколько скриптов слишком "тяжелые", слишком нагружают хостинг. Нужно их оптимизировать. Сайт и список скриптов для оценки вышлю в личку отписавшимся кандидатам.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер страниц на PHP

    Задача. Есть страничка http://www.reg.ru/newdomain/rereg?period=5&amp;premium=0 Пробежаться по списку страниц, загнать имена всех доменов в списке в массив и вывести через foreach на экран. Желательно чтобы скрипт был устойчив к некоторым изменениям в дизайне. (так как задание простое, удостоверьтесь, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Инет- магазин-удалил часть кода-shopskript

    $100

    Доброго времени суток 1 Полез менять информацию, удалил часть кода, бэкапа нет. на сервере есть много других шаблонов, недостающий код можно вытащить там либо еще где нибудь. или установить shopskript с нуля. Решите сами. 2 Дизайн 3 Некоторая оптимизация 4 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт знакомств. PHP5/MySQL. Yii/Kohana. AJAX

    ЗАДАЧА ---------- Создание сайта знакомств. Вкратце - незарегистрированному пользователю показываются анкеты, находящиеся онлайн (картинка, имя, возраст), в зависимости от Geo-расположения, с точностью до города. Есть форма поиска Я ищу того-то в возрасте от и до в стране, ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад